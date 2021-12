Intervistato da Dazn, l'ex centrocampista dell'Inter, Borja Valero, ha espresso la propria opinione in merito ai nerazzurri.



"Lo avevamo detto fin dall'inizio, l'Inter ha perso nomi importantissimi, ma il lavoro della dirigenza è stato enorme e grazie a questo restano i favoriti per lo scudetto. In più sono campioni in carica, per cui è inevitabile che lottino per quel traguardo".