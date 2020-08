Ha iniziato questa stagione da elemento di esperienza, importante più per lo spogliatoio che in campo. Ci ha messo un po’, poi però. 35 anni, lo spagnolo è sempre più decisivo nelle dinamiche della squadra nerazzurra. Equilibrio, sapienza tattica e duttilità: Borja non ha mai smesso di allenarsi con serietà, ha sempre continuato a dare tutto il massimo.. A inizio stagione aveva sommato 12 panchine di fila poi, grazie anche agli infortuni di Sensi e Barella, Conte è stato quasi costretto ad inserirlo nelle rotazioni. Da quel momento è stato un crescendo, di prestazioni e di fiducia, reciproca, tra il tecnico e il veterano. Al punto che, dalla ripartenza della Serie A, sono state 5 le presenze dal 1’ minuto di Borja, 10 totali: ha saltato solo le partite con Roma e Fiorentina.Per questo, secondo quanto appreso da calciomercato.com,. Non sono ancora state formulate proposte ufficiali, ma la questione economica non dovrebbe essere un problema, anzi. Avanti insieme, almeno fino al giugno del 2021. Poi si vedrà: mai dare per finito Borja Valero.