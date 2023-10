Nel corso di un intervento su Radio Serie A, Borja Valero ha detto la sua sull’andamento del campionato italiano: “La corsa scudetto? Sulla carta l'Inter ha qualcosina in più delle altre, è stata molto brava sul mercato, ha doppioni di altissimo livello in tutti i ruoli. Ovviamente il campionato è molto lungo, però credo che sarà una lotta fino alla fine con il Milan e forse con il Napoli, se riesce a tornare ai livelli dell'anno scorso ma non sarà semplice. Juve? Tutti la citano per lo scudetto perché non gioca le coppe, certo può essere un vantaggio ma questo non basta per vincere uno scudetto".