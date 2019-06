Marco Borriello, ex attaccante di Milan, Roma e Juve, parla a Sky Sport di Daniele De Rossi, suo ex compagno in giallorosso, che vuole giocare ancora in Serie A: "​Non riesco a vederlo con un'altra maglia, lo vedrei meglio in un'avventura in America, a Los Angeles, a Miami, mi viene difficile vederlo con un'altra maglia nel campionato italiano. Quale può essere un'altra maglia? La maglia del Milan è sempre comunque affascinante. Se proprio lo dovessi vedere con un'altra maglia è quella del Milan. Porterebbe esperienza e mentalità, Maldini e Massara lo conoscono meglio di me".