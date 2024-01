Borriello e il figlio di Pirlo: via alla carriera da intermediari

Marco Borriello inizia la carriera da intermediario nelle trattative di calciomercato. Stesso lavoro per il figlio di Andrea Pirlo, Nicolò (classe 2003).



Borriello, 42 anni il prossimo 18 giugno, ha fatto il direttore sportivo all'Ibiza, il club spagnolo dove aveva chiuso la sua carriera da calciatore nel 2019. In Italia ha vestito tra le altre le maglie di Milan, Empoli, Sampdoria, Genoa, Roma, Juventus, Atalanta e Cagliari segnando 107 gol in 303 presenze da professionista.