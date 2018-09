L'attaccante dell'Ibiza Marco Borriello ha parlato del Milan a Rai Sport: "Si è parlato ma non c'è mai stato nulla di concreto anche se, dico la verità, ci sarei tornato volentieri perchè al Milan si sta sempre bene. Higuain è un giocatore completo che gioca per la squadra, detta i movimenti e sa far gol. In questo Milan è fondamentale anche se Gattuso ha dato disciplina ed equilibrio. Ovviamente non è ai livelli della Juventus ma è una squadra che può competere per la Champions League".