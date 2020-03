La Juventus chiude la giornata di borsa in maniera positiva: rialzo del 5,07% (a 0,7758 euro) per i bianconeri, dopo il taglio dei compensi concordato da società, allenatore e giocatori della prima squadra.



Non solo la Juve, crescono a Piazza Affari anche Roma e Lazio: le due società capitoline hanno chiuso rispettivamente a +3,79% e +3,78%.