Sono giorni caldi per il futuro societario della Roma. Da più parti rimbalzano le voci di un'imminente chiusura per il passaggio di mano da James Pallotta a Dan Friedkin. Intanto, a Piazza Affari, il titolo AS Roma ha vissuto un'apertura decisamente positiva con un +4,85% col valore per azione a 0,54 l'una.