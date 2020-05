. Vista la differenza di quattro punti in classifica, può chiuderla il Bayern se vince, può riaprirla il Borussia se fa lo stesso.. Che hanno iniziato la fase post-virus come avevano concluso la fase pre-virus: vincendo. Discorso identico per i gialloneri. Se si sommano i gol delle quattro partite giocate in questo periodo (due più due) da Bayern e Borussia si arriva a un totale di 13 gol.C’è un aspetto che ci incuriosisce più di altri in questa sfida, perché ci riporta al calcio italiano fino a due stagioni fa, ovvero la differenza tecnica, ma diremmo anche mentale, delle due squadre., lo vedi in campo e capisci che niente e nessuno può scalfirlo: correte, picchiate, dannatevi cari avversari, tanto alla fine vinceremo noi., la sfida fra la concretezza e lo spettacolo, fra il risultato e il gioco. La Juve di Max (come il Bayern di Flick) entusiasmava per la sua forza dirompente e per le giocate dei suoi interpreti, da Pirlo a Dybala a Ronaldo, come in Baviera accade con Thiago Alcantara, Gnabry e Lewandowski; il Napoli di Maurizio (come il Borussia di Favre) incantava per i movimenti, i meccanismi, le triangolazioni, le verticalizzazioni improvvise dopo un periodo di possesso palla.