Hanno provato ad entrare a San Siro con petardi, fumogeni e passamontagna. Bloccati ai tornelli del Meazza 3 tifosi tedeschi del Borussia Dortmund che sono stati in seguito colpiti da Daspo e denunciati ​per il "possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive". Come riporta ANSA, il personale dello stadio ha bloccato un 32enne, un 24enne e un 21enne che nascondevano i fumogeni e i petardi nelle mutande.