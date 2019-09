L'attaccante del Borussia Dortmund Paco Alcacer ha ricordato la sua avventura a Barcellona a Cadena Ser: "E' difficile giocare quando ci sono giocatori come Suarez, Neymar e Messi. Ho rispetto per molte persone. A Barcellona molte persone si sono comportate molto bene, ma molte si sono comportate molto male con me. I compagni di squadra con me si sono sempre comportati molto bene, anche le persone del club e parte dei tifosi. Come in ogni lavoro, se la gente si fida di te, dai il meglio e se non si fidano, non lo dai. È molto importante per me vedere quella fiducia. Alla fine molte persone non l'ha avuta. A Dortmund? Mi trattano bene, i tifosi sono euforici".