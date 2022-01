Il Borussia Dortmund vorrebbe fissare un incontro per la settimana prossima con il padre di Erling Haaland, Alf-Inge, e Mino Raiola per capire quali sono le intenzioni per il futuro, riporta SportBild. La famigerata clausola da 75 milioni di euro fa gola a molte big europee, mentre la volontà del club tedesco sarebbe quello di rinnovare il contratto.