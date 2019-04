Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, parla dopo il ko, per 5-0, contro il Bayern: "Questa è stata una lezione, una partita molto, molto difficile per noi. Il Bayern ha fatto molto meglio, giocava con molta più velocità. A partita finita è facile dire che non è stata una scelta giusta rinunciare a Mario Götze, ma non so se sarebbe stato meglio in altro modo. Volevamo dare profondità, sfortunatamente non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo solamente concentrarci sulle prossime partite. Ma se scenderemo in campo come oggi sarà molto difficile, è chiaro".