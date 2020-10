Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League con la Lazio: "Non so dare una risposta aggiornata su tutti gli indisponibili, come Piszczek: vedremo domani e tireremo le somme, anche con assenze però abbiamo fatto bene. Gli attaccanti? Haaland non può essere sfruttato troppo, ha giocato sempre con la sua nazionale. Reus è stato fermo per un infortunio, deve riguardarsi pure lui. Meunier difensore se non recupera Piszczek? Vedremo, bisognerà trovare una soluzione. A Parigi Thomas non ha mai giocato come difensore in una linea a cinque, una volta sola con il Belgio...".