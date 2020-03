Il Borussia Dortmund torna ad allenarsi. Da domani, gli uomini di Lucien Favre riprenderanno l'attività sportiva prendendo le necessarie precauzioni per evitare il contagio da coronavirus e si incontreranno in piccoli gruppi di due per lavorare sul fisico. L’ex centrocampista della Juventus Emre Can ha commentato la decisione a Sport1: “Vogliamo riprendere. Nelle ultime due settimane abbiamo svolto sessioni di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Vorrei trovare la condizione tra qualche giorno, ma so ci vorrà del tempo. Nel frattempo, stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene’.