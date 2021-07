Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, accoglie così il nuovo arrivato in casa gallonerà, Donyell Malen: “Ho detto a Donyell di servirmi molti assist, altrimenti mi arrabbio. Spero di poter giocare insieme a lui in avanti. Viene da noi per fare la differenza. Donyell dovrà dare energia positiva e dovrà farlo da subito, perché il Borussia Dortmund è un grande club”.