Juve, Barcellona, Real Madrid, Liverpool, PSG o Bayern Monaco? Tutte in fila per Erling Haaland, ma dovranno aspettare: il futuro dell'attaccante norvegese, almeno a breve termine, è ancora al Borussia Dortmund. Lo assicura lo stesso Haaland a Dazn: "Il mio sogno più grande in questo momento è ottenere qualcosa con il Dortmund ed è quello per cui sto lavorando. Sto cercando di farlo per la società e per i tifosi perché tutti in questo club se lo meritano. Farò del mio meglio ogni volta che posso. Il club mi ha comprato per un sacco di soldi e i tifosi possono aspettarsi che io dia il 100%. Il Borussia Dortmund è solo il grande sogno che sto vivendo. Realizzare qualcosa qui è ciò per cui lavoro".