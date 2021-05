Erling Haaland salterà con ogni probabilità la sfida decisiva nella corsa alla Champions League in programma domani pomeriggio, ovvero Borussia Dortmund-Lipsia. Il norvegese sta avendo diversi problemi muscolari e non è riuscito a recuperare per il prossimo match di Bundesliga. Il Borussia Dortmund è attualmente quinto in classifica, a un punto dal quarto posto occupato dall'Eintracht Francoforte. Al Lipsia, secondo in classifica, basterà un pareggio per essere aritmeticamente nell'Europa dei 'grandi'.