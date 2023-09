Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Sebastien Haller al Telegraaf. L'attaccante del Borussia Dortmund è uscito da un periodo difficile, dopo aver affrontato un cancro, e ora è tornato a pieno regime nella rosa dei gialloneri. Ecco le sue parole.



DELUSIONE - "Aver perso la Bundesliga è stato peggio della diagnosi di cancro ai testicoli. In quel momento mi ha fatto più male. Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo. Ma allora avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo deciderlo tutto da soli. Purtroppo dobbiamo accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate. Le occasioni perse ti divorano. Pensi a cosa avresti potuto fare meglio. Ma ho anche imparato, soprattutto durante la malattia, a non lasciarmi sopraffare dalle cose negative”.



BUNDESLIGA - Haller si riferisce alla passata stagione quando il Borussia Dortmund, primo in classifica, ha pareggiato 2-2 con il Mainz nell'ultima giornata e ha dovuto incassare il sorpasso in classifica, all'ultima curva, del Bayern Monaco che ha vinto così il titolo.