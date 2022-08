Dopo essere passato, l'attaccante ora si è dovuto fermare per curarsi e riprendere in futuro l'attività agonistica. Ai microfoni di Espn, è tornato a parlare della sua situazione.- "E' una situazione nuova per tutti soprattutto per me e la mia famiglia. Sono fortunato ad avere tante persone attorno a me e anche a non sentirmi male.".- "La prima cosa che ho pensato, quando l'ho scoperto, è che non avrei potuto giocare per il Borussia Dortmund. Avevamo fatto tanto per questo trasferimento, il club ha sborsato 30 milioni di euro e non potevo giocare.Così mi sono fatto una ecografia alle 9 sera e una risonanza il giorno dopo. E poi una biopsia, perché".- "Con il trattamento a cui sono sottopostoHo perso forza e forma fisica. Il primo giorno che sono tornato mi sono messo a camminare e sono andato in palestra. Le persone di Amsterdam mi hanno visto correre nei boschi. Cammino ogni giorno e controllo il mio corpo. Non ho perso molto dopo settimane, sono allo stesso livello di qualche mese fa. Questo è un buon segno, spero che rimanga così. Mi sento molto bene.. L'importante è che non perda troppa massa muscolare. Dovrò mantenermi in forma per tutto questo periodo. Poi, un mese prima del rientro, comincerò a lavorare ancora con la palla. Ora la cosa più importante è che il mio corpo stia bene.