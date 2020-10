Il difensore del Borussia Dortmund Mats Hummels parla accanto a Favre in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Lazio: "Come fermare Immobile? Bisogna concedergli meno possibilità di calciare. E' veloce, rapido e freddo sotto porta: dobbiamo stare molto attenti. Molte assenze in difesa? Sarà una sfida per noi, dipenderà molto anche dal lavoro dei centrocampisti, dobbiamo aiutarci a vicenda per gestire al meglio la partita. Migliorati dietro rispetto all'anno scorso? Potremo parlarne per ore, forse quest'anno i giocatori in attacco riescono ad aiutarci di più. E siamo anche molto più concentrati. Escluso dalla nazionale? Le decisioni del mister non si discutono mai, staremo a vedere. Come gestire la stagione giocando ogni tre giorni? Da cittadino devo dire che sono sempre molto attento e responsabile, noi del calcio dobbiamo dare il nostro contributo. Non è sempre facile giocare ogni tre giorni, soprattutto quando ci sono le nazionali. Bisogna centellinare le energie, è una sfida per tutti, anche per il mister che deve gestire la squadra".