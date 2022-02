L'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, ha attirato l’attenzione di PSG, Real Madrid e Barcellona. Ma secondo AS, il futuro del norvegese è condizionato dalle scelte di suo padre che ha già pianificato l’arrivo dell’attaccante al Bernabéu, con un programma giornaliero creato ad hoc.



Alf-Inge Haaland avrebbe già studiato il clima, l'eventuale sistemazione e lo staff per creare le condizioni ideali per suo figlio.