All'intervallo della gara contro il Milan, i tifosi del Borussia Dortmund che occupano la Sudtribune, il famoso Muro Giallo, hanno esposto degli striscioni fortemente polemici contro l'idea della Superlega e le riforme alla Champions League: "Andate dietro ai soldi e non ascoltate l'opinione dei tifosi", "I ricchi diventano ancora più ricchi, fermate le riforme della UCL!", "Competizione corretta per tutti", "La UCL è la Superlega 2.0", e in grande: "Il calcio è per milioni di persone, non per miliardi di euro".