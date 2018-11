Ilè tornato a volare, propone un calcio divertente, rapido, verticale ed è meritatamente in testa alla classifica da imbattuta in Bundesliga. I gialloneri erano chiamati questo sabato a mostrare la maturità del nuovo progetto tecnico tattico affrontando nel Der Klassiker i rivali storici del Bayern Monaco. Una gara difficile, che forse ha mostrato anche i limiti soprattutto difensivi, ma che ha consegnato agli annali un'altra vittoria per 3-2. Maestro di questa rinascita è senza dubbiosempre più abile a lavorare con un mix di giovani di grande talento e veterani che in realtà veterani non sono (l'età media per partita non supera i 24 anni). Veterani che veterani in realtà non sono come, autore della doppietta che ha riequilibrato il match con i bavaresi e che rappresenta l'autentica chiave di volta del nuovo BVB.dalla Ruhr, dalla squadra per cui ha sempre fatto il tifo fin da bambino. La rottura del legamento crociato subito a maggio 2017 si è rivelato più complicato del previsto e il rientro ad inizio 2018 non ha mostrato al mondo un Reus degno del livello che lo aveva portato ad essere considerato uno degli attaccanti più forti al mondo."., ma è innegabile come, nel corso dell'estate, tanti club abbiano provato a portarlo via da Dortmund. Due su tutte?con i rossoneri che, proprio grazie al passaggio da Adidas a Puma hanno cercato l'intesa anche col ragazzo. Un'operazione legata alla vecchia proprietà e alla vecchia dirigenza che ora è definitivamente tramontata.e grazie al lavoro di Lucien Favre non solo è rinato, ma fa anche più paura di prima del grande infortunio. L'allenatore svizzero è riuscito nell'opera di recupero che già gli era riuscita ai tempi del Nizza con Mario Balotelli. La testa fa sempre la differenza, ma anche la nuova posizione in campo, che premia al 100% le sue nuove caratteristiche e fa di lui l'autentico fulcro del gioco offensivo, va considerata come la svolta decisiva per la sua carriera.Da capitano e trascinatore dei tanti baby da copertina, i vari Sancho, Pulisic, Hakimi e Larsen, che lo seguono come un capo popolo. La vera stella dei gialloneri è tornata ad essere ancora Marco Reus.