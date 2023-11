Brutte notizie per il Borussia Dortmund, si fa male Mats Hummels: l'esperto difensore centrale ha lasciato il campo al 28' della sfida con lo Stoccarda per un problema fisico ed è a rischio il suo impiego con la nazionale tedesca, impegnata nelle prossime settimane contro Turchia e Austria. Alla ripresa del campionato, il BVB affronterà il Borussia Monchengladbach in Bundesliga e il Milan (28 novembre) in Champions League.