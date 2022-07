Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Sébastien Haller, operato dopo aver riscontrato la presenza di un tumore ai testicoli. A fornire un bollettino Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista della sfida di DFB Pokal (Coppa di Germania) con il Monaco 1860: "L'operazione cui si è sottoposto la scorsa settimana ha avuto successo. E' andato tutto bene, fortunatamente. Ha mostrato grande positività e ha detto alla squadra di lavorare e dare tutto, affinché sia ancora ini corsa per le vittorie quando lui tornerà. Sono sicuro che lo faranno. I risultati attuali sono ancora in corso di valutazione e si sta discutendo della terapia. Posso anticipare una cosa: Sébastien sarà sicuramente fuori per alcuni mesi. Sostituire Haller? Ci stiamo preparando a diversi scenari. Stiamo lavorando su diverse opzioni e idee. Niente di concreto al momento. Sinceramente, penso che la nostra squadra ci dia molte opportunità. Varie opzioni sono disponibili per Edin (Terzic, ndr). Tuttavia, il profilo di Haller potrebbe mancare in termini di altezza e presenza. Ma faremo qualcosa solo se avrà senso".