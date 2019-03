Peter Bosz, oggi allenatore del Bayer Leverkusen, è tornato sulla sua breve esperienza al Borussia Dortmund, durata meno di 6 mesi. Sedutosi sulla panchina del BVB a luglio 2017 dopo aver portato l'Ajax in finale di Europa League, Bosz iniziò alla grande ma poi entrò in una profondi crisi e a dicembre venne esonerato.



Queste le parole del tecnico olandese, riportate da Sport.de: "L'unica ragione per cui fui esonerato furono i cattivi risultati. Essi furono causati principalmente dall'infortunio di Marco Reus, ma anche da quello di Lukasz Piszczek, che era il mio unico leader in difesa."