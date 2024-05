Borussia Dortmund, l'addio commovente di Reus: gol, assist, tributi e... una birra pagata per tutti

. Si è conclusa oggi l'ultima giornata di Bundesliga, con il Borussia Dortmund che ha giocato l'ultima stagionale davanti al muro giallo, con una schiacciante vittoria per 4-0 ai danni del Darmstadt già retrocesso. Il modo migliore per Reus per celebrare l'ultima apparizione davanti al proprio pubblico, dopo. Per impreziosire la giornata, Reus è anche riuscito a trovare unache è valsa il gol del 2-0 momentaneo, servendo anche l'assist a Maatsen per la rete del vantaggio. Ma non è stato l'unico momento riservato ai festeggiamenti di un giocatore iconico della storia del Borussia Dortmund.

Marco Reus for the final time steps off the pitch of Signal Iduna, what a moment pic.twitter.com/SbDNakL30T — CentreGoals. (@centregoals) May 18, 2024

Non solo il gol e l'assist, ci ha pensato lo stadio a dare a Reus la giusta ricompensa: prima laa inizio match, poi, al momento della sostituzione a 10 minuti dalla fine, unaunanime del Signal Iduna Park. Reus è addirittura stato accompagnato a bordo campo da unadai compagni, che lo hanno celebrato con applausi, abbracci e strette di mano.Concluso il match, sono proseguiti i festeggiamenti, con Reus chiamato a congedarsi con une un ultimo bagno di folla. Poi, un regalo speciale per quella passionale curva che tanto lo ha amato:. Agli stand delle bevande ecco comparire un cartello molto chiaro: "Grazie di tutto! La birra d'addio la offro io. Il vostro Marco”.