Una serata che può essere storica in uno stadio che nei legami con l'Italia ha qualcosa di importante alle sue spalle. Laaffronta al Signal Iduna Park ilcon la possibilità di centrare con una gara d'anticipo la qualificazione agli ottavi diche manca dalla stagione 2000/2001, esattamente 20 anni fa. Una gara importante anche per il bomber biancocelesteche in maglia giallonera ci ha giocato, senza però mai lasciare il segno e venendo poi ceduto dopo soltanto una stagione in prestito al Siviglia.(3-4-3): Burki; Piszczesk, Hummels, Akanji; Morey, Bellingham, Delaney; Guerreiro; Hazard, Reyna; Reus,(3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.​