Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, intervistato ai microfoni di Sky Sport Germania ha parlato anche dell'interesse dei gialloneri per Karim Adeyemi, 19enne attaccante del RB Salisburgo. Il ds tedesco ha dichiarato: "È troppo presto per dire qualcosa al riguardo e, per quanto ne so, ha un contratto a lungo termine. Adeyemi è un grande talento tedesco. Ha un ottimo profilo; porta velocità estrema e un profilo che è fondamentalmente emozionante". Frasi di circostanza che però fanno trasparire un grande interesse per il talento tedesco.