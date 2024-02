Borussia Dortmund: Meunier in Turchia

Thomas Meunier lascia il Borussia Dortmund. L'esterno destro belga (classe 1991 ex Paris Saint-Germain e Bruges) è volato in Turchia per firmare un contratto con il Trabzonspor Kulubu. La squadra è quarta in classifica con 37 punti in 24 giornate di campionato, 2 in meno del Besiktas e a -26 dalla coppia di testa formata dal Galatasaray di Icardi e Mertens e dal Fenerbahce di Dzeko e Bonucci.



Arrivato nell'estate del 2020 a parametro zero dal PSG, in tre stagioni e mezza Meunier ha raccolto 83 presenze con la maglia del Borussia Dortmund segnando 3 gol, servendo 8 assist e rimediando 12 cartellini gialli.