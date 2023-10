IL TABELLINO



Borussia Dortmund-Milan 0-0



Marcatori:



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can; Brandt (dal 18’ st Adeyemi)Reusn(dal 27’ st Bynoe-Gittens ) Malen (dal 27’ st Nchema); Fullkrug (dal 38’ st Moukoko ) A disp.: Meyer, Lotka, Reyna, Nmecha, Haller, Wolf, Moukoko, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens. All. Terzic.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 25’ st Florenzi) Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega (dal 13’ st Adli); Pulisic (dal 25’ st Chukwueze), Giroud (dal 25’ st Okafor) Leao. A disp.: Sportiello; Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli.



Arbitro: Szymon Marciniak (POL)



Ammoniti: 19’ pt Schlotterbeck (Bor), 23’ pt Reijnders (Mil), 25’ pt Emre Can (Bor), 36’ st Hummels (Bor), 42’ st Okafor (Mil)