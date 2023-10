Borussia Dortmund-Milan 0-0



MILAN



Maignan 6,5: tiene in partita il Milan nel primo tempo con almeno tre parate parate. Sempre sicuro nelle uscite.



Calabria 4,5: un disastro la sua prestazione nel primo tempo. Due errori clamorosi in uscita sulle quali viene aiutato da Maignan e anche graziato dagli attaccanti del Borussia Dortmund. Male in marcatura su Malen (dal 25’ st Florenzi 6: tutto altro piglio rispetto al capitano rossonero)



Thiaw 7: si esalta da ex Schalke 04 e la vive come un derby. Un autentico muro: perfetto nel gioco aereo e sempre preciso negli anticipi. Il migliore dei suoi.



Tomori 6,5: ottima prestazione dell’ inglese.



Theo Hernandez 6,5: spinge con grande continuità ed è attento anche in fase difensiva.



Musah 6: primo tempo di grande intensità, sbaglia qualche pallone di troppo nella ripresa.



Reijnders 6: primo inizia la gara da regista e conferma di non sentirsi a suo agio. Sale di tono nella seconda frazione anche se ha sulla coscienza l’errore nel finale quando spara a lato a portiere battuto .



Pobega 5: ottimo l’inserimento al 5’ quando va a un passo dal gol. L’unica cosa buona di una partita costellata da tanti errori tecnici. (dal 13’ st Adli 6: entra bene in campo, fa ripartire l’azione con qualità. Mezzo voto in meno per il pallone velenoso perso sulla trequarti)



Pulisic 5,5: pochi spunti, centra Kobel dal dischetto dell’area di rigore. (dal 25’ st Chukwueze 5,5: una partita in 3 flash: intervento salvifico sul limite della propria area di rigore, sfiora il gol con un bel sinistro a giro ma poi se ne divora uno grande nel finale)



Giroud 5: poco mobile e assente dal gioco del Milan. Serata da dimenticare (dal 25’ st Okafor 6: regala vivacità in ripartenza )



Leao 6: alterna delle cose eccezionali ad altre molto meno belle. Nella sua discontinuità resta il più creativo tra le fila rossonere.

approccio alla gara forse troppo timoroso ma bravo a sistemare la squadra in corsa.



Borussia Dortmund



Kobel 6,5: coraggioso nell’uscita disperata su Chukuwueze nel finale. Para tutto il parabile.



Ryerson 6,5: una furia lungo la sua corsia di competenza.



Hummels 6: va spesso in difficoltà con la rapidità di Leão ma rimedia con l’esperienza.



Schlotterbeck 6,5: almeno due chiusure decisive per l’ex Friburgo.



Bensebaini 5,5: meno propositivo rispetto al solito.



Ozcan 6,5: regia illuminata.



Can 6: recupera tanti palloni.



Brandt 5,5: si accende poche volte. (dal 18’ st Adeyemi 6: mette in apprensione la difesa del Milan con la sua rapidità)



Reus 6: si muove molto tra le linee ma gli manca la stoccata. (dal 27’ st Bynoe-Gittens 6,5: fa vedere tutto il suo talento)



Malen 7: letteralmente indiavolato. Tutte le azioni migliori del Borussia iniziano dai suoi piedi. (dal 27’ st Nchema 5,5: non é preciso al tiro e spreca così una bella chance nel finale)



Fullkrug 6: lotta e quando ha una palla gol limpida non riesce a superare Maignan. (dal 38’ st Moukoko s.v)



Terzic 6: la sua squats gioca su ritmi molto elevati ma ha il demerito di essere poco cinica.