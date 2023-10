Borussia Dortmund-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la seconda giornata nel girone F di Champions League. All'esordio i tedeschi hanno perso 2-0 sul campo del PSG, oggi impegnato in casa del Newcastle, che ha strappato lo 0-0 a San Siro.



LE ULTIME - Senza Krunic e Loftus-Cheek, Pioli sceglie Pobega a centrocampo con Musah e Reijnders, invece Adli parte dalla panchina. Dove dall'altra parte dovrebbero accomodarsi Sule, Reyna e l'ex juventino Emre Can oltre agli attaccanti Adeyemi, Haller e Moukoko.



PROBABILI FORMAZIONI



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. All. Terzic.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



Arbitro: Marciniak (Polonia), assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, Musial quarto uomo, Kwiatkowski e Lasyk al Var.