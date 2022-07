L'Inter non libererà, salvo sorprese, Edin Dzeko in direzione Borussia Dortmund e allora il club giallonero, che sta cercando un sostituto di Sebastien Haller (che si è dovuto fermare per un tumore ai testicoli), si sta buttando sul Gallo Belotti, ancora svincoltato dopo l'addio al Torino.