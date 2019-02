Un talento pronto al salto di qualità. Allan Saint-Maximin piace a diversi club in giro per l'Europa e si candida a diventare un protagonista assoluto del prossimo mercato estivo. Sull'attaccante del Nizza si registra il forte interesse del Milan, con Leonardo che sta programmando un blitz in Francia per provare a trovare un accordo con il club della Costa Azzurra.



OCCHIO ALLA CONCORRENZA - Provare ad anticipare i tempi per respingere la concorrenza, come accaduto per Lucas Paquetà. Il Milan è consapevole che su l'obiettivo Saint-Maximin si è inserito con forza il Borussia Dortmund. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i gialloneri ha presentato una prima offerta al Nizza da circa 25 milioni di euro che però non è stata ritenuta soddisfacente. Il club francese vorrebbe realizzare almeno 30 milioni dalla possibile cessione del giocatore più forte della sua rosa. Lucien Favre, tecnico dei tedeschi, ha lavorato con Saint-Maximin nella passata stagione e ha chiesto alla sua proprietà di insistere: il Milan è avvisato.