Anthony Modeste è il giocatore scelto dal Borussia Dortmund per sostituire Sebastien Haller in attacco. Come scrive Sport Bild, l'attaccante francese è arrivato in città stamattina per sostenere le visite mediche e firmare successivamente il contratto con il club giallonero. Modeste lascia il Colonia dopo una stagione importante, con 23 reti in 35 partite. Il Dortmund negli ultimi giorni aveva sondato per l'attacco anche il nome del Cholito Simeone, seguito dal Napoli: l'acquisto di Modeste da parte del club tedesco potrebbe definitivamente spianare la strada all'arrivo dell'argentino al Maradona.