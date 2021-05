Lukasz Piszczek ed il Borussia Dortmund hanno deciso di concludere il loro percorso insieme dopo 11 anni, con il terzino destro polacco che ormai da tempo ha annunciato l'intenzione di tornare in patria.



Una scelta di cuore, per giocare in quarta divisione al LKS Goczalkowice-Zdroj, squadra dove è cresciuto e di cui ora il padre è vicepresidente e dove milita il fratello maggiore Adam.