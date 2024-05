Borussia Dortmund-PSG, quando Neymar e compagni presero in giro l'esultanza di Haaland

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Borussia Dortmund-PSG su Amazon Prime Video

GUARDA SU PRIME VIDEO

Dopo il 2-2 nella prima semifinale di andata di Champions League fra Bayern Monaco e Real Madrid, tocca alle altre due contendenti per un posto nell'ultimo atto:si ritrovano dopo la fase a gironi, nella quale hanno eliminato Milan e Newcastle. Tedeschi e francesi, però, hanno già dato vita in passato a confronti accesi sul massimo palcoscenico europeo, spicca quello degli ottavi di finale nel 2020.

PSG squad trolls Erling Braut Haaland en masse after knocking out Dortmund tonight. (RMC) pic.twitter.com/R6inCKULiu — Get French Football News (@GFFN) March 11, 2020

La gara di andata a Dortmund finì 2-1, con doppietta die gol di Neymar; il norvegese, oggi al Manchester City, festeggiò le sue reti con la sua esultanza di allora, una posa di meditazione. Al ritorno, il Paris riuscì a vincere per 2-0, in gol ancorae Bernat. Alla fine della partita,, eliminato in quell'occasione.