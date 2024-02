Borussia Dortmund: quale futuro per Reus?

La carriera sportiva di Marco Reus è stata prettamente a tinte giallonere. L'attaccante è arrivato al Borussia Dortmund nell'estate del 2012 dal Borussia Monchengladbach ed ha scritto pagine di storie indelebili per i gialloneri. Due volte giocatore dell'anno, tre volte giocatore della stagione, oltra ad aver vinto 3 Supercoppe di Germania e 2 Coppe di Germania. Adesso a 34 anni non avendo rinnovato col Dortmund si aprono vari scenari, dal momento che il calciatore si può accordare con altri club. Non sarebbe perciò un problema trovare un nuovo club; infatti secondo quanto riporta Footmercato alcuni club di MLS starebbero pensando di firmare l'attaccante tedesco, ma non solo anche il suo ex club, il Borussia Monchengladbach starebbe pensando ad un suo ritorno a dodici anni di distanza.



I DETTAGLI - La sua stagione è lontana dai suoi periodi migliori: 28 presenze 6 reti e 5 assist. La situazione della squadra non lo sta neanche agevolando dal momento che si trova al quarto posto della classifica, non sta lottando per il titolo, e la qualificazione alla prossima Champions League non è ancora certa. In Europa invece i cammino apre scenari interessanti; dopo essere passati come primi nel girone, i gialloneri hanno la possibilità di arrivare ai quarti di finale eliminando il PSV.