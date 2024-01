Borussia Dortmund, Reus non rinnova: via a fine stagione

Secondo quanto riportato dalla Bild, Marco Reus non rinnoverà il contratto in scadenza col Borussia Dortmund. Il trequartista 12 mesi fa aveva allungato di un'ulteriore stagione ma stavolta sembra evidente che non chiuderà la carriera nel club in cui è cresciuto calcisticamente. Troppo pesanti le frizioni con il tecnico Terzic per favorire la permanenza al BVB. Per lui si prospetta un ritorno al Borussia Monchengladbach, club con il quale si è messo in luce prima di tornare a Dortmund dal 2009 al 2012.