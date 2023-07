Attraverso un video pubblicato sui social, Marco Reus si è diimesso da capitano del Borussia Dortmund. Dopo cinque stagioni, dunque, il classe 1989 non indosserà più la fascia:



"Ho informato Edin Terzic e Sebastian Kehl di questa decisione mercoledì. Sono stato autorizzato a indossare questa fascia e l'ho portata con orgoglio e onore per cinque anni. Grazie per tutto il vostro supporto durante questi anni. Sono sicuro che ci riusciranno a individuare un degno successore"