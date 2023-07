Gio Reyna dichiara amore al Borussia Dortmund. Il trequartista statunitense, ai microfoni di ESPN non ha dubbi sul suo futuro: "Non potrei pensare di giocare in un club migliore. Sono fortunato di ritrovarmi sin da subito a competere per la vittoria in Bundesliga, per la Coppa di Germania e per la Champions League. Non lascio il Dortmund, è un top club e sono felice di essere qui. Spero di restarci per sempre".