E' un momento complicato per il Borussia Dortmund: i gialloroneri si sono qualificati agli ottavi di Champions nel girone con Milan, Psg e Newcastle, ma nelle ultime quattro partite di campionato hanno conquistato solo tre punti. Oggi sono quinti a -12 dal Leverkusen capolista e con una partita in più.



LA SITUAZIONE - Questo periodo difficile potrebbe essere legato alla tensione che si è creata nello spogliatoio. Secondo quanto racconta la Bild la squadra sta portando avanti una vera e propria rivolta contro Terzic con a capo Marco Reus. Una delle bandiere e capitano della squadra non sarebbe contento del trattamento ricevuto nell'ultimo periodo, in particolare nella gara contro l'Augsburg: l'allenatore l'ha sostituito a mezz'ora dalla fine, Reus è uscito dal campo senza neanche rivolgergli lo sguardo e si è seduto in panchina contrariato. Così ieri, contro il Mainz, Terzic l'ha lasciato in panchina tutti i novanta minuti. E l'ad Watzke ha lasciato la tribuna prima del fischio finale per riflettere sulla posizione del tecnico. La situazione si fa sempre più tesa, se la società dovesse decidere di confermare l'allenatore Reus potrebbe rimanere in tribuna fino a fine stagione.