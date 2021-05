Il DS del Borussia Dortmund Zorc ha rilasciato un’intervista al sito tedesco AMD, in cui ha parlato del futuro delle due stelle del club giallonero, Haaland e Sancho, futuro che sembra essere diverso per i due.



“Abbiamo un gentlemen’s agreement con Sancho secondo il quale può essere ceduto ad alcune condizioni. È stato con noi un paio d’anni. Lo stesso accordo non esiste invece con Haaland”. Il centrocampista inglese piace molto a Manchester Utd e Liverpool.