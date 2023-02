Il Borussia Dortmund sta lavorando duramente per rinnovare il contratto dei suoi tre pilastri:



I NOMI - Mats Hummels: il veterano difensore centrale, 34 anni, termina il suo contratto quest'anno. Nonostante non abbia la regolarità di anni fa, dal Dortmund credono che possa continuare a esibirsi ai massimi livelli quando necessario.

Marco Reus: una vita da giocatore della squadra tedesca. Lo stesso giocatore ha comunicato la sua intenzione di rinnovare, almeno, per un'altra stagione.

Jude Bellingham: Il caso dell'inglese è il più complicato. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025, ma il centrocampista è nel mirino di mezza Europa, soprattutto il Real Madrid.