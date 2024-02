Borussia Dortmund: si pensa a Nagelsmann per la panchina

La stagione del Borussia Dortmund non sta rispettando le attese dal momento che non sta lottando per il titolo ( sono infatti attualmente quarti con 41 punti) e non è ancora certa la qualificazione alla prossima Champions League. Con ogni probabilità quindi in estate si provvederà a cambiare allenatore. Tra i nomi che stanno vagliando i gialloneri è presente anche Julian Nagelsmann, attuale tecnico della Germania che sta preparando Euro2024 ed ex Bayern Monaco , lo riporta Footmercato.



I DETTAGLI - Si legge che il tecnico non sarebbe contrario a ritornare sulla panchina di un club. I dirigenti esplorano quindi il percorso del tecnico il cui contratto scadrà alla fine dell'Europeo. L'allenatore potrebbe essere interessato al progetto del BVB , ed è quindi una pista che andrà monitorata quest'estate..