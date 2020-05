Brutta tegola per il Borussia Dortmund. Secondo la Bild, il capitano Marco Reus rischia di aver concluso qui la sua stagione, a causa di problemi a un piede e agli adduttori. E il prossimo 26 maggio i gialloneri affronteranno il Bayern Monaco in uno scontro diretto che profuma tanto di spareggio per il titolo.