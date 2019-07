Il Borussia Dortmund non molla Patrick Schick. Come scrive il Kicker, il ceco piace molto a Lucien Favre, tecnico dei tedeschi: la Roma, però, per cedere l'ex Samp vuole una cifra molto alta, superiore ai 40 milioni di euro, visto che il 50% della cessione prima del 2020 spetta proprio ai blucerchiati.