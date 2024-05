, tecnico del, ha parlato dopo la vittoria nel match di andata della semifinale di Champions League, in cui i tedeschi si sono imposti per. Nell'intervista post partita rilasciata alla stampa tedesca, l'allenatore ha elogiato la buona prestazione dei suoi, richiamando tuttavia alla calma in vista della sfida di ritorno. Queste le sue parole:“Penso che sia stata davvero una bella partita da parte nostra. Abbiamo anche avuto l'opportunità di fare un secondo gol. Ad un certo punto ci ha aiutati anche la fortuna necessaria, ma penso che sia stata una vittoria decisamente meritata".

"Non meritiamo ancora troppi elogi. E' bello aver vinto la partita, ma c'è ancora del lavoro da fare".